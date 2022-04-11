Лавров прокомментировал заявления Борреля о военном решении конфликта на Украине

Заявления главы европейской дипломатии Жозепа Борреля по ситуации на Украине являются из ряд вон выходящими. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова Борреля о военном решении конфликта на Украине.

"Когда глава дипломатии страны ли, организации ли какой-то, как в данном случае Жозеп Боррель, представляет дипломатию Евросоюза, произносит слова о том, что конкретный конфликт может быть решен исключительно военным путем, значит, либо у него что-то накопилось личное, либо он оговорился, либо ляпнул чего-то, что ему никто не поручал", – отметил Лавров.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.