Россия продолжит переговоры с Украиной – Лавров

Причин, по которым Россия не может продолжать переговоры с Украиной, нет. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Жильцы трех квартир, находившихся в эпицентре взрыва газа в доме в подмосковном Ступине, не пускали к себе специалистов из газовых служб, сообщили в региональном Минэнерго. Взрыв газа произошел в доме 4 на Центральном переулке около 05:54 в понедельник, 11 апреля.

В вузы РФ зачислили более 300 российских студентов, отчисленных из зарубежных университетов, заявили в Минобрнауки.