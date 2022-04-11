РФ ответит Хорватии на требование сократить число сотрудников посольства – МИД

Россия ответит Хорватии на требование сократить число сотрудников российского посольства в Загребе, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в министерстве иностранных дел Хорватии потребовали высылки высылки из страны 24 сотрудников российского посольства в Загребе в связи с событиями на Украине. Речь идет о 18 дипломатах и 6 сотрудниках административно-технических служб.