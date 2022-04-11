Лавров назвал политику Запада в отношении РФ озлобленной и остервенелой

Политика Запада в отношении России озлобленная и остервенелая. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По его словам, такую политику Запад под руководством США стал проводить после начала специальной операции на Украине.

Лавров добавил, что из Украины стали делать плацдарм для окончательного подавления России, а также подчинения ее глобальной системе, которую выстроил Запад.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.