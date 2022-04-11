Эксперт рассказал, могут ли в будущем наладиться отношения России и Евросоюза

Спецоперация России на Украине призвана положить конец курсу на полное доминирование США в мире. Об этом заявил Сергей Лавров. Он отметил, что политика Запада по отношению к РФ озлобленная.

Заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов рассказал, могут ли в будущем наладиться отношения России и Евросоюза. Он также объяснил, стоит ли России предпринимать для этого усилия.

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