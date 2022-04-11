ВС РФ ликвидировали одного из руководителей "Правого сектора" – МО России

ВС РФ ликвидировали одного из руководителей добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" (запрещен в РФ) Тараса Бобанича. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

Националист Бобанич с 2014 года принимал участие в карательной операции Киева в Донбассе и лично отдавал приказы на артобстрелы Донецка и Луганска. В Минобороны заявили, что Бобанич виновен в сотнях смертей мирных граждан Донбасса, в том числе и детей.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.