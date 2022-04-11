Российские ПВО сбили в районе Изюма два украинских штурмовика Су-25 – МО РФ

Российские средства ПВО сбили в районе Изюма два украинских штурмовика Су-25. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что российская авиация уничтожила еще 78 военных объектов Украины. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.