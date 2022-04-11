В Китае призвали избегать обвинений до расследования удара по Краматорску

Каждая из сторон должна избегать беспочвенных обвинений и проявлять сдержанность до завершения расследования, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя удар по Краматорску, в результате которого погибли мирные жители.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что удар по Краматорску, нанесенный комплексом "Точка-У", совершили украинские войска, расположенные возле города Доброполье. В министерстве подчеркнули, что целью удара, которую поставил перед военными Киев, был срыв выезда жителей из города, что позволило бы в дальнейшем использовать их в качестве живого щита для обороны позиций ВСУ.

По факту гибели мирных граждан из-за удара ВСУ по Краматорску Следственный комитет России возбудил уголовное дело о жестоком обращении с гражданским населением в вооруженном конфликте.