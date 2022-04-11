Минобороны РФ опубликовало видео работы комплексов "Искандер" на Украине

Российские военные продолжают наносить высокоточные удары по объектам военной инфраструктуры и боевой технике ВСУ. В этом им помогают ракетные комплексы "Искандер". Минобороны РФ опубликовало кадры их работы.

Ракетные комплексы выводят из строя и уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, узлы связи, средства противовоздушной обороны и другие важные цели.

Отмечается, что поставленные цели уничтожаются гарантированно, а разведка докладывает исключительную ювелирную точность работы ракетчиков.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.