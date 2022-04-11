Тысячи сторонников экс-премьера Пакистана вышли на улицы

В Пакистане прошел митинг сторонников премьер-министра страны Имран Хана. Парламент вынес ему вотум недоверия. Политик потерял власть за год до официального окончания срока его полномочий.

Премьер-министр Имран Хан призвал горожан, которые поддерживают его политику, выйти на улицы, чтобы защитить суверенитет Пакистана и противостоять диктату США. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

