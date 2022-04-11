Пользователи Сети начали продавать вещи Жириновского за сотни тысяч рублей

Пользователи Сети начали продавать вещи Владимира Жириновского за сотни тысяч рублей. В частности, на сайте объявлений продают визитку политика за 1 миллион рублей.

Кроме того, выставлены на продажу часы с изображением Жириновского. Их продают за 400 тысяч рублей. Книги, подписанные политиком, предлагают от 100 тысяч рублей и выше. На продажу выставлены также дезодорант имени Владимира Вольфовича и другие вещи.

Владимир Жириновский умер 6 апреля в возрасте 75 лет после тяжелой и продолжительной болезни. Врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР, оказывая ему всю возможную медицинскую помощь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.