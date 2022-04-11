Макрон лидирует в первом туре выборов после подсчета 95% голосов

После подсчета 95% протоколов действующий президент Франции Эммануэль Макрон сохраняет лидерство на выборах главы государства, набрав 27% голосов.

На втором месте Марин Ле Пен с 24%. Они выходят во второй тур. С отрывом от них идет глава левой партии Жан-Люк Меланшон. У него почти 22% голосов.

Между тем в городе Ренн после объявления итогов первого тура выборов начались протесты. Демонстранты разбили витрины и повредили здание комиссариата.

Второй тур выборов во Франции, как пишут СМИ, пройдет 24 апреля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.