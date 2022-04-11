Минобороны заявило о подготовке Киевом провокации против военных РФ

В Киеве готовят очередные провокации, чтобы потом обвинить в этом российских военных. Об этом заявили в Минобороны РФ.

В город Кременная прибыли зарубежные репортеры, чтобы снимать вымышленные обстрелы автомобилей скорой помощи, заявили в министерстве обороны России. По данным российских военных, также провокация с организацией постановочных съемок якобы мест массового захоронения гражданских лиц планируется и в Раговке под Киевом. Кроме того, в Попаснянском районе националисты заминировали резервуары с хлором на территории водоканала.

Между тем водная блокада Первомайска в ЛНР по вине Киева длится уже почти два месяца. Об этом рассказали местные жители. 21 февраля Украина прекратила подачу воды с Западной фильтровальной станции. По словам жителей, воду приходится набирать в скважинах.

Сложная ситуация и в Донецке. Там из-за обстрелов ВСУ люди практически остались без водоснабжения. В каждом районе организован график подвоза. В сутки в городе раздают до 170 тонн воды, сообщили в мэрии города. Она техническая. Питьевую воду жителям приходится покупать.

А более 250 тысяч жителей Мелитополя и окрестностей остались без электроснабжения. Подстанции заминировали украинские военные. Об этом рассказала мэр города.

В перешедшем под контроль России Мелитополе привычная жизнь постепенно налаживается. Растет спрос на рубли. Российской валютой уже можно расплатиться за бензин. Литр 95 бензина можно купить за 80 рублей, 92-й продают по 78 рублей. Кроме того, Мелитополь имел развитые торговые отношения с Крымом, сегодня они активно восстанавливаются.

21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к Владимиру Путину с просьбой признать независимость ДНР и ЛНР. До этого президент выслушал мнения глав российских министерств и ведомств по данному вопросу в рамках внеочередного заседания Совбеза РФ. Спустя несколько часов Путин заявил, что Россия признает ДНР и ЛНР в качестве независимых государств, и подписал соответствующие указы.

Позднее лидеры ДНР и ЛНР обратились к президенту РФ с просьбой помочь в отражении агрессии со стороны Украины. В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите ЛНР и ДНР. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.