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11 марта, 22:30

Политика

В Госдуме хотят запретить рекламу эзотерических услуг

В Госдуме хотят запретить рекламу эзотерических услуг

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В Госдуме хотят запретить рекламу эзотерических, духовных и энергетических услуг. Депутаты также планируют обсудить вопрос блокировки ресурсов, которые распространяют такие предложения.

По словам депутата Нины Останиной, чтобы защитить россиян от псевдо-специалистов, готовят также законопроект о регулировании работы психологов. Авторы документа предлагают разделить понятия психологической помощи и платной психологической услуги. К последней будут применяться положения закона "О защите прав потребителей".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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