В Кремле заявили, что отказ Вашингтона от поддержки Киева оружием не должен создавать иллюзий относительно намерений сторон. Это заявление прозвучало на фоне атаки беспилотников, которую связывают с переговорами между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что атака произошла в момент, когда в Москве находился генеральный секретарь ОБСЕ. Это, по ее словам, свидетельствует о стремлении киевского режима привлечь внимание международных делегаций к своей позиции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.