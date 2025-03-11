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11 марта, 17:15

Политика

Кремль призвал не недооценивать ситуацию после атаки дронов

Кремль призвал не недооценивать ситуацию после атаки дронов

Политолог рассказал, как переговоры США и Украины могут быть связаны с атакой на Москву

Первый раунд переговоров США и Украины завершился

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Мария Захарова назвала атаки дронов демонстрацией сущности киевского режима

В Кремле заявили, что отказ Вашингтона от поддержки Киева оружием не должен создавать иллюзий относительно намерений сторон. Это заявление прозвучало на фоне атаки беспилотников, которую связывают с переговорами между украинской и американской делегациями в Саудовской Аравии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что атака произошла в момент, когда в Москве находился генеральный секретарь ОБСЕ. Это, по ее словам, свидетельствует о стремлении киевского режима привлечь внимание международных делегаций к своей позиции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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