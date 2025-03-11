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11 марта, 16:15

Политика

Политолог рассказал, как переговоры США и Украины могут быть связаны с атакой на Москву

Политолог рассказал, как переговоры США и Украины могут быть связаны с атакой на Москву

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Политолог Алексей Наумов рассказал, как атака ВСУ на Москву может быть связана с переговорами Саудовской Аравии между Украиной и США. Как стало известно из данных прессы, Киев может предложить перемирие с Россией в море и в воздухе.

По мнению эксперта, атака устрашения была принята для того, чтобы убедить российскую сторону, что ей будет выгодно перемирие в воздухе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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