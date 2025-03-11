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11 марта, 15:15

Политика

Политолог назвал атаку дронов возможным сигналом Киева перед переговорами

Политолог назвал атаку дронов возможным сигналом Киева перед переговорами

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Политолог Алексей Наумов связал атаку беспилотников на Москву 11 марта с переговорами между Украиной и США, которые проходят в Саудовской Аравии. По его мнению, Киев мог использовать ее как попытку давления на Россию в ходе обсуждения возможного перемирия.

Наумов предположил, что Украина может предложить США инициировать перемирие в воздушном и морском пространстве, а удары дронов могут быть способом повлиять на позицию Москвы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также отметил, что атака может быть попыткой Киева повлиять на наметившуюся тенденцию к урегулированию конфликта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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