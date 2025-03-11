Политолог прокомментировал встречу Лаврова с руководством ОБСЕ

Руководство ОБСЕ встретится с Министром иностранных дел Сергеем Лавровым для обсуждения важнейших внешнеполитических вопросов. Как связаны массированные атаки беспилотников на столицу и регионы с визитом главы ОБСЕ? Что можно ожидать от предстоящих переговоров?

Стремится ли Россия наладить отношения с Европой? И может ли позиция ОБСЕ повлиять на готовность Киева к мирным переговорам? На эти и другие вопросы ответит политолог Алексей Наумов.

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