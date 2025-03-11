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11 марта, 12:30

Политика

Политолог прокомментировал встречу Лаврова с руководством ОБСЕ

Политолог прокомментировал встречу Лаврова с руководством ОБСЕ

Мария Захарова назвала атаки дронов демонстрацией сущности киевского режима

МИД РФ связал атаку дронов на Москву с визитом генсека ОБСЕ

Военный эксперт рассказал, как ВС РФ окружают подразделения ВСУ в Курской области

Лавров проведет в Москве переговоры с генеральным с секретарем ОБСЕ

Захарова заявила, что атакой БПЛА на Москву Киев показал свою террористическую сущность

Захарова объяснила массовую атаку украинских БПЛА на РФ визитом делегации ОБСЕ

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ВС РФ освободили несколько населенных пунктов Курской области за два дня

Руководство ОБСЕ встретится с Министром иностранных дел Сергеем Лавровым для обсуждения важнейших внешнеполитических вопросов. Как связаны массированные атаки беспилотников на столицу и регионы с визитом главы ОБСЕ? Что можно ожидать от предстоящих переговоров?

Стремится ли Россия наладить отношения с Европой? И может ли позиция ОБСЕ повлиять на готовность Киева к мирным переговорам? На эти и другие вопросы ответит политолог Алексей Наумов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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