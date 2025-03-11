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11 марта, 12:15

Политика

Мария Захарова назвала атаки дронов демонстрацией сущности киевского режима

Мария Захарова назвала атаки дронов демонстрацией сущности киевского режима

МИД РФ связал атаку дронов на Москву с визитом генсека ОБСЕ

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Генеральный секретарь ОБСЕ, прибывший в Москву для переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, посетил место атаки беспилотников в Видном. Официальный представитель российского ведомства Мария Захарова отметила, что визиты высокопоставленных зарубежных делегаций в Москву нередко сопровождаются атаками дронов.

По ее словам, это демонстрирует сущность киевского режима. Захарова также подчеркнула, что ОБСЕ, несмотря на многочисленные материалы и свидетельства, предоставленные журналистами, долгое время игнорировала реальные события на Украине.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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