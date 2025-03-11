МИД РФ связал атаку дронов на Москву с визитом генсека ОБСЕ

Причиной массовой атаки дронов на Москву стал визит генсека ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Во вторник, 11 марта, Синирлиоглу должен встретиться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. МИД считает, что атака покажет прибывшему чиновнику, что представляет собой киевский режим. Более того, ее последствия членам делегации уже продемонстрировали.

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