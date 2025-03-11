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11 марта, 07:15

Политика

ВС РФ освободили несколько населенных пунктов Курской области за два дня

ВС РФ освободили несколько населенных пунктов Курской области за два дня

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ВС РФ в ходе наступления освободили ряд крупных населенных пунктов в Курской области

Российская армия освободила несколько населенных пунктов в Курской области за два дня наступательной операции. Во многом успех обеспечил "маневр в трубе". Штурмовики прошли полтора десятка километров по газопроводу, отключенному после остановки транзита через Украину, сумев пробраться в тыл противника.

По словам экспертов, особая роль в разгроме ВСУ в Курском приграничье принадлежит операторам дронов. Вражеские пути снабжения круглосуточно находятся под огневым контролем ВС РФ. Из-за этого армия Украины не может проводить ротацию и получить боеприпасы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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