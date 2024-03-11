Разделение ключа электронного голосования в Москве проведут 14 марта

Результаты электронного голосования станут известны сразу после того, как их расшифруют. Для этого понадобится ключ расшифровки, который разделят на пять частей 14 марта. Они будут находиться у хранителей до конца голосования – 20:00 17 марта.

Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, заявки на участие в ДЭГ уже подали 4,5 миллиона человек.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.