Ключ расшифровки электронного голосования в Москве разделят 14 марта

Ключ расшифровки результатов ДЭГ разделят на пять частей 14 марта. Они будут находиться у хранителей до конца голосования – 20:00 17 марта. Кроме того, председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании уже подали 4,5 миллиона человек.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.