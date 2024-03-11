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11 марта, 13:45

Политика

Ключ расшифровки электронного голосования в Москве разделят 14 марта

Ключ расшифровки электронного голосования в Москве разделят 14 марта

Более 4 млн заявлений подано для голосования по месту нахождения на выборах президента РФ

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Ключ расшифровки результатов ДЭГ разделят на пять частей 14 марта. Они будут находиться у хранителей до конца голосования – 20:00 17 марта. Кроме того, председатель Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что заявки на участие в дистанционном электронном голосовании уже подали 4,5 миллиона человек.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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