11 марта, 12:15Политика
Более 4 млн заявлений подано для голосования по месту нахождения на выборах президента РФ
Более четыре миллиона заявлений подано для голосования по месту нахождения на выборах президента РФ. Об этом на заседании Центризбиркома России сообщила глава комиссии Элла Памфилова.
Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.
В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.