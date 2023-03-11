Россия запросила заседание Совбеза ООН по Украине на 14 марта. Об этом сообщил первый заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Полянский. Он уточнил, что главной темой станет распространение русофобии, которая мешает урегулированию российско-украинского конфликта. Также Дмитрий Полянский отметил, что имена докладчиков назовут только накануне заседания. Это для того, чтобы они не подвергались давлению со стороны.

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