Российские бойцы прорываются к центру Артемовска. По информации нескольких СМИ, наши военные для этого форсировали реку Бахмутку. Продолжается наступление и в других частях города. Его практически взяли в кольцо. В северной части штурмовики смогли зайти на территорию Артемовского завода, а на юге активно продвигаются со стороны лесопосадок. Российские силы проверяют практически каждое здание, а на захваченных позициях противника нашли множество натовского оружия.

На Донецком направлении российская армия за сутки уничтожила две гаубицы ВСУ, артиллерийскую установку "Гвоздика" и другую технику противника. Ожесточенные бои сейчас идут в районе Угледара. ВСУ несут потери и в окрестностях населенных пунктов Гуляйполе, Преображенка и Щербаки Запорожской области. Под Марьинкой в ДНР сбит украинский СУ-27. Российская ПВО перехватила семь беспилотников и девять реактивных снарядов.

Тем временем артиллерийские подразделения Западного военного округа успешно используют тактику кощующих орудий. Минометы появляются внезапно для противника, расчеты выполняют свои огневые задачи и так же быстро исчезают. Для этого не требуется подготовленных позиций. Целиться и корректировать огонь кочующим монометам помогает поддержка с воздуха.

Российские военные на Запорожском направлении уничтожили наблюдательный пункт противника. Для поставленной задачи использовали боевые расчеты системы залпового огня "Торнадо-Г". Координаты важной точки ВСУ определил беспилотник. Огонь наша артиллерия открыла с расстаяния примерно в 200 метров. Цель была поражена. После этого расчеты "Торнадо" поменяли позиции.

Минобороны России показало кадры уничтожения британского комплекса ПВО на донецком направлении. Съемка ведется с беспилотника. Выполнение задачи контролируют с помощью другого дрона. Технику ВСУ уничтожают с помощью барражирующего боеприпаса. Кстати, такие боеприпасы часто применяют для уничтожения орудий, самоходных артиллерийских установок, зенитно-ракетных систем, танков и другой бронетехники противника.

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