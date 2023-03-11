Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

Минобороны РФ показало работу боевых расчетов системы залпого огня "Торнадо-Г". На запорожском направлении среди прочего они уничтожили наблюдательный пункт. Выполнение задачи зафиксировал беспилотник.

А на авдеевском направлении продолжает работать российская авиация. Позиции противника обстреливают фронтовые бомбардировщики и ударные вертолеты. Точность огня корректируют и с беспилотников, и с земли.

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