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Политика

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

Москвичам рассказали о ходе спецоперации на Украине

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Минобороны РФ показало работу боевых расчетов системы залпого огня "Торнадо-Г". На запорожском направлении среди прочего они уничтожили наблюдательный пункт. Выполнение задачи зафиксировал беспилотник.

А на авдеевском направлении продолжает работать российская авиация. Позиции противника обстреливают фронтовые бомбардировщики и ударные вертолеты. Точность огня корректируют и с беспилотников, и с земли.

Подробнее о ходе российской спецоперации на Украине – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоИван Лозовой
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