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09:15

Политика

Турция остановила транзит санкционных грузов в Россию

Турция остановила транзит санкционных грузов в Россию

Канада запретила импорт российских металлов

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Запад разрабатывает новую стратегию по борьбе с обходом санкций, подтвердил МИД РФ Сергей Лавров. Как это работает, видно на примере транзита через Турцию. Таможня стала блокировать оформление товаров, попавших под санкции ЕС. Такое распоряжение якобы поступило от властей Турции, хотя официальных заявлений до сих пор не последовало. Речь идет о подсанционых товарах, которые шли в Россию по прараллельному импорту транзитом через Турцию. Это например, станки, трубы и сложное оборудование для производства, а также товары массового потребления – табак, обувь, одежда, алкоголь. Посольство России в Анкаре заявило, что работает над разрешением ситуации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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