В районе Угледара идут ожесточенные бои

Активные действия продолжаются на Донецком направлении. За сутки уничтожены две гаубицы, артиллерийская установка "Гвоздика" и другая техника. Ожесточенные бои идут в районе Угледара. ВСУ также несут потери в окрестностях населенных пунктов Гуляйполе, Преображенка и Щербаки Запорожской области. Под Марьинкой в ДНР сбит украинский СУ-27. Российская ПВО перехватила семь беспилотников и девять реактивных снарядов.

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