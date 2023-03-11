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Политика

В районе Угледара идут ожесточенные бои

В районе Угледара идут ожесточенные бои

РФ запросила на 14 марта заседание Совбеза ООН по украинскому кризису

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Активные действия продолжаются на Донецком направлении. За сутки уничтожены две гаубицы, артиллерийская установка "Гвоздика" и другая техника. Ожесточенные бои идут в районе Угледара. ВСУ также несут потери в окрестностях населенных пунктов Гуляйполе, Преображенка и Щербаки Запорожской области. Под Марьинкой в ДНР сбит украинский СУ-27. Российская ПВО перехватила семь беспилотников и девять реактивных снарядов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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