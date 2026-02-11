Тарифы ЖКХ в России могут взять под особый контроль

В России тарифы ЖКХ могут взять под особый контроль. С соответствующим предложением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, региональные энергетические комиссии часто необоснованно повышают суммы.

Полиция в Подмосковье задержала банду мошенников, которые инсценировали аварии для получения страховых выплат. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, это группа из 8 человек. По предварительным оценкам, ущерб превышает 30 миллионов рублей.

