11 февраля, 21:15Политика
Тарифы ЖКХ в России могут взять под особый контроль
В России тарифы ЖКХ могут взять под особый контроль. С соответствующим предложением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, региональные энергетические комиссии часто необоснованно повышают суммы.
Полиция в Подмосковье задержала банду мошенников, которые инсценировали аварии для получения страховых выплат. Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, это группа из 8 человек. По предварительным оценкам, ущерб превышает 30 миллионов рублей.
