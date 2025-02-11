Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили замаскированный в лесополосе наблюдательный пункт ВСУ в Запорожье.

Тем временем в Курской области российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации украинских войск. Работает по тылам противника в курском приграничье и российская реактивная артиллерия. Расчеты РСЗО "Град" сорвали ротацию подразделений ВСУ и подвоз боеприпасов к позициям на передовой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.