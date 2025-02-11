Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 06:45

Политика

ВС РФ ликвидировали наблюдательный пункт ВСУ в Запорожье

ВС РФ ликвидировали наблюдательный пункт ВСУ в Запорожье

Жители ЕС выступили против муки из личинок и червей

Новый российский истребитель Су-57 представлен на выставке в Индии

"Московский патруль": начальником УВД по ЗАО назначен генерал-майор Денис Маслов

Трамп стал первым президентом США, который посетил матч Супербоула

Дональд Трамп посетил финальный матч Супербоула в США

Трамп предложил США купить сектор Газа и установить над ним контроль

ВС РФ освободили поселок Орехово-Василевка в ДНР

В Госдуме предложили продлить выходные после Пасхи и Троицы

Российские войска усиливают наступление в ДНР

Артиллеристы группировки войск "Днепр" уничтожили замаскированный в лесополосе наблюдательный пункт ВСУ в Запорожье.

Тем временем в Курской области российский истребитель-бомбардировщик Су-34 нанес удар по пункту временной дислокации украинских войск. Работает по тылам противника в курском приграничье и российская реактивная артиллерия. Расчеты РСЗО "Град" сорвали ротацию подразделений ВСУ и подвоз боеприпасов к позициям на передовой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоЕгор БедуляВладимир Баклан
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика