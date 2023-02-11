Пушилин предложил провести новую Ялтинскую конференцию

Врио главы ДНР Денис Пушилин предложил урегулировать украинский конфликт на "новой Ялтинской конференции". Однако, по его мнению, для этого необходимо создать предпосылки.

Пушилин также отметил, что воссоединение Донбасса с Россией было неизбежно, и сейчас регион будут активно восстанавливать. Так, планируется возродить виноградарство и рыбный промысел. Кроме того, большое внимание уделят строительству жилых домов и социальных объектов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.