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Пушилин предложил провести новую Ялтинскую конференцию

Пушилин предложил провести новую Ялтинскую конференцию

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Пушилин предложил урегулировать украинский конфликт на "новой Ялтинской конференции"

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Врио главы ДНР Денис Пушилин предложил урегулировать украинский конфликт на "новой Ялтинской конференции". Однако, по его мнению, для этого необходимо создать предпосылки.

Пушилин также отметил, что воссоединение Донбасса с Россией было неизбежно, и сейчас регион будут активно восстанавливать. Так, планируется возродить виноградарство и рыбный промысел. Кроме того, большое внимание уделят строительству жилых домов и социальных объектов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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