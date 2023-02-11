00:30Политика
Пушилин предложил провести новую Ялтинскую конференцию
Врио главы ДНР Денис Пушилин предложил урегулировать украинский конфликт на "новой Ялтинской конференции". Однако, по его мнению, для этого необходимо создать предпосылки.
Пушилин также отметил, что воссоединение Донбасса с Россией было неизбежно, и сейчас регион будут активно восстанавливать. Так, планируется возродить виноградарство и рыбный промысел. Кроме того, большое внимание уделят строительству жилых домов и социальных объектов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.