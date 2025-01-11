Основные политические партии Германии выдвинули своих кандидатов в канцлеры

Германия готовится к досрочным выборам 23 февраля. Основные политические партии уже выдвинули своих кандидатов в канцлеры.

Так, Социал-демократическая партия на съезде официально утвердила Олафа Шольца, а правая партия "Альтернатива для Германии" выдвинула в канцлеры Алису Вайдель.

Во время выступления последняя обещала в случае победы перезапустить "Северный поток" и пересмотреть санкции против России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.