Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 января, 23:15

Политика

Основные политические партии Германии выдвинули своих кандидатов в канцлеры

Основные политические партии Германии выдвинули своих кандидатов в канцлеры

Новости мира: кандидат в канцлеры ФРГ Вайдель возобновит работу "Северного потока"

Новости мира: Николас Мадуро в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы

Новости мира: в Лос-Анджелесе расследуют причины одного из самых крупных пожаров

ВСУ потеряли за сутки почти 300 военных на курском направлении

Новости мира: президент Чада заявил, что напавшие на дворец хотели устроить госпереворот

Новости мира: суд в Нью-Йорке вынес решение по делу Трампа

Новости мира: в Венесуэле состоялась инаугурация Николаса Мадуро

Новости мира: Трампа осудили по уголовной статье за 10 дней до инаугурации

Мишустин рассказал, как журналисты обеспечивают безопасность России

Германия готовится к досрочным выборам 23 февраля. Основные политические партии уже выдвинули своих кандидатов в канцлеры.

Так, Социал-демократическая партия на съезде официально утвердила Олафа Шольца, а правая партия "Альтернатива для Германии" выдвинула в канцлеры Алису Вайдель.

Во время выступления последняя обещала в случае победы перезапустить "Северный поток" и пересмотреть санкции против России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика