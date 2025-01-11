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11 января, 16:30

Политика

Новости мира: Николас Мадуро в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы

Новости мира: Николас Мадуро в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы

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Николас Мадуро в третий раз вступил в должность президента Венесуэлы. В июле прошлого года он получил более 50% поддержки избирателей. Церемония инагурации прошла накануне. Выборы разделили международное сообщество на два лагеря.

Полиция Лос-Анджелеса расследует причины одного из самых разрушительных пожаров в истории города. Там считают, что его устроили умышленно. Правоохранители задержали подозреваемого. Огонь вспыхнул 7 января и охватил почти 14 тысяч гектаров территорий.

Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон ведет подготовку его встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Заявление он сделал во время общения с журналистами в своей резиденции во Флориде. По словам политика, одной из тем переговоров будет конфликт на Украине.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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