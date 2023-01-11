Российские военные взяли под контроль Соледар

Минобороны официально подтвердило, что Соледар взят в кольцо. Внутри еще остаются блокированные группы наемников и украинских военных. На улицах продолжаются боестолкновения. Но самое главное – под контроль взяты соляные шахты. ВСУ использовали их как убежище и оружейный склад.

Соледар был ключевым рубежом обороны украинских войск. Стратегически важный город находится в ДНР на пути в Артемовск. Там была сосредоточена одна из крупнейших украинских группировок. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.