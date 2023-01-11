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11 января, 22:15

Политика

Российские военные взяли под контроль Соледар

Российские военные взяли под контроль Соледар

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Минобороны заявило, что Соледар блокирован ВС РФ

ВСУ выпустили 33 боевых снаряда по Донецку 11 января

В Минобороны заявили, что Соледар блокирован российским войсками

Минобороны официально подтвердило, что Соледар взят в кольцо. Внутри еще остаются блокированные группы наемников и украинских военных. На улицах продолжаются боестолкновения. Но самое главное – под контроль взяты соляные шахты. ВСУ использовали их как убежище и оружейный склад.

Соледар был ключевым рубежом обороны украинских войск. Стратегически важный город находится в ДНР на пути в Артемовск. Там была сосредоточена одна из крупнейших украинских группировок. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоМаксим Селиков
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