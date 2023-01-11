Шойгу произвел перестановки в руководстве СВО

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назначил начальника Генерального штаба Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск в зоне спецоперации на Украине. Ранее занимавший этот пост генерал Сергей Суровикин стал его заместителем.

Также замами назначены главнокомандующий Сухопутными войсками генерал Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким. В Минобороны заявили, что повышение уровня руководства спецоперацией связано с расширением масштаба поставленных задач. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.