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11 января, 22:15

Политика

Шойгу произвел перестановки в руководстве СВО

Шойгу произвел перестановки в руководстве СВО

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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назначил начальника Генерального штаба Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск в зоне спецоперации на Украине. Ранее занимавший этот пост генерал Сергей Суровикин стал его заместителем.

Также замами назначены главнокомандующий Сухопутными войсками генерал Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким. В Минобороны заявили, что повышение уровня руководства спецоперацией связано с расширением масштаба поставленных задач. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоМаксим Селиков
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