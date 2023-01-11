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11 января, 19:30

Политика

Новости часа: Шойгу произвел новые назначения руководства спецоперацией

Новости часа: Шойгу произвел новые назначения руководства спецоперацией

Шойгу назначил Герасимова командующим объединенной группировкой войск в зоне СВО

Новости часа: "Роскосмос" отстыкует "Союз МС-22" от МКС после прибытия его замены

Минобороны заявило, что Соледар блокирован ВС РФ

ВСУ выпустили 33 боевых снаряда по Донецку 11 января

В Минобороны заявили, что Соледар блокирован российским войсками

Эксперт рассказал, какие преимущества даст ВС РФ освобождение Соледара

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Новости часа: российские войска взяли под контроль Подгородное на донецком направлении

В Минобороны РФ рассказали о блокировании Соледара

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу произвел новые назначения руководства спецоперацией. Об этом сообщили в военном ведомстве.

С 1 января на новых территориях выплачивается материнский капитал. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Жители новых регионов будут получать пенсии согласно российскому законодательству. Об этом также заявила Голикова.

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