Новости часа: Шойгу произвел новые назначения руководства спецоперацией

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу произвел новые назначения руководства спецоперацией. Об этом сообщили в военном ведомстве.

С 1 января на новых территориях выплачивается материнский капитал. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Жители новых регионов будут получать пенсии согласно российскому законодательству. Об этом также заявила Голикова.