Шойгу назначил Герасимова командующим объединенной группировкой войск в зоне СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу назначил начальника Генерального штаба генерала Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск в зоне спецоперации. Занимавший этот пост генерал Сергей Суровикин стал его заместителем. Также заместителями назначены главнокомандующий Сухопутными войсками генерал Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

В Минобороны заявили, что повышение уровня руководства спецоперацией связано с расширением масштаба поставленных задач, а также необходимостью повысить качество обеспечения и взаимодействия войск в зоне специальной военной операции.