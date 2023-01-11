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11 января, 19:15

Политика

Шойгу назначил Герасимова командующим объединенной группировкой войск в зоне СВО

Шойгу назначил Герасимова командующим объединенной группировкой войск в зоне СВО

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Министр обороны России Сергей Шойгу назначил начальника Генерального штаба генерала Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск в зоне спецоперации. Занимавший этот пост генерал Сергей Суровикин стал его заместителем. Также заместителями назначены главнокомандующий Сухопутными войсками генерал Олег Салюков и замначальника Генштаба генерал-полковник Алексей Ким.

В Минобороны заявили, что повышение уровня руководства спецоперацией связано с расширением масштаба поставленных задач, а также необходимостью повысить качество обеспечения и взаимодействия войск в зоне специальной военной операции.

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