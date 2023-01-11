Минобороны заявило, что Соледар блокирован ВС РФ

В Минобороны заявили, что Соледар блокирован российскими войсками. Как сообщили в ведомстве, внутри еще остаются группы украинских военных, а в городе продолжаются бои.

Российские ВКС наносят удары по опорным пунктам противника. ВСУ несут тяжелые потери и пытаются покинуть город по единственной трассе, но она находится в зоне огневого поражения артиллерии РФ.

Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что практически полностью под российский контроль перешел еще один важный населенный пункт – Марьинка, что под Донецком. Освобождение Марьинки открывает дорогу на Угледар.

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