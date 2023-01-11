Эксперт прокомментировал положение войск РФ в Соледаре

Российские войска освободили поселок Подгородное в ДНР, а также заблокировали с нескольких сторон Соледар. Известно, что ВКС бьют по опорным пунктам противника. К тому же продолжаются активные сражения в районе Артемовска.

Военный обозреватель Виктор Баранец оценил текущую ситуацию в зоне проведения СВО. По его словам, Соледар имеет важное стратегическое значение. Освобождение этого города позволит перерезать прямой путь снабжения ВСУ и ликвидировать опорные пункты ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.