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Новости

14:45

Политика

Эксперт прокомментировал положение войск РФ в Соледаре

Эксперт прокомментировал положение войск РФ в Соледаре

Новости часа: российские войска взяли под контроль Подгородное на донецком направлении

В Минобороны РФ рассказали о блокировании Соледара

Новости часа: подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга

Подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга – МО РФ

Новости часа: Песков оценил перспективы мирных переговоров с Украиной

Песков заявил, что в продвижении ВС РФ в зоне СВО есть положительная динамика

Новости часа: Песков заявил о положительной динамике в СВО

Военный эксперт оценил текущую ситуацию в зоне проведения СВО

Российские силы освободили поселок Подгородное в ДНР

Российские войска освободили поселок Подгородное в ДНР, а также заблокировали с нескольких сторон Соледар. Известно, что ВКС бьют по опорным пунктам противника. К тому же продолжаются активные сражения в районе Артемовска.

Военный обозреватель Виктор Баранец оценил текущую ситуацию в зоне проведения СВО. По его словам, Соледар имеет важное стратегическое значение. Освобождение этого города позволит перерезать прямой путь снабжения ВСУ и ликвидировать опорные пункты ВСУ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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