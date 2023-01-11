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Новости часа: российские войска взяли под контроль Подгородное на донецком направлении
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские войска на донецком направлении взяли под контроль населенный пункт Подгородное. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Причиной пожара в ТиНАО стала разгерметизация емкости с дизельным топливом. О причинах происшествия рассказали в МЧС.
Сильных морозов в Москве на Крещение в 2023 году не ожидается. О предстоящей погоде сообщили столичные синоптики.