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Политика

Новости часа: российские войска взяли под контроль Подгородное на донецком направлении

Новости часа: российские войска взяли под контроль Подгородное на донецком направлении

В Минобороны РФ рассказали о блокировании Соледара

Новости часа: подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга

Подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга – МО РФ

Новости часа: Песков оценил перспективы мирных переговоров с Украиной

Песков заявил, что в продвижении ВС РФ в зоне СВО есть положительная динамика

Новости часа: Песков заявил о положительной динамике в СВО

Военный эксперт оценил текущую ситуацию в зоне проведения СВО

Российские силы освободили поселок Подгородное в ДНР

Новости часа: Минтранс Подмосковья призвал соблюдать скоростной режим из-за гололедицы

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Российские войска на донецком направлении взяли под контроль населенный пункт Подгородное. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Причиной пожара в ТиНАО стала разгерметизация емкости с дизельным топливом. О причинах происшествия рассказали в МЧС.

Сильных морозов в Москве на Крещение в 2023 году не ожидается. О предстоящей погоде сообщили столичные синоптики.

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