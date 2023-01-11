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Политика

В Минобороны РФ рассказали о блокировании Соледара

В Минобороны РФ рассказали о блокировании Соледара

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В Минобороны России подтвердили освобождение поселка Подгородное, а также рассказали о блокировании Соледара. Этот город находится в центре линии обороны Артемовск – Северск и имеет стратегическое значение для Киева. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения между этими городами, а также охватить Артемовск с северной стороны, подчеркнули в военном ведомстве.

Как заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, взятие данного города открывает путь к полному освобождению республики. По его словам, скоро можно будет выйти к Славянску и Краматорску.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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