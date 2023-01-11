Подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга – МО РФ

В Минобороны России заявили, что Соледар блокирован с севера и юга подразделениями ВДВ, а авиация наносит удары по опорным пунктам противника. В это время штурмовые отряды ведут бои в городе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя освобождение Соледара, сообщил, что об успехах военных действий на Украине можно будет говорить после выполнения целей спецоперации, поставленных Владимиром Путиным.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.