Российские силы освободили поселок Подгородное в ДНР. Он находится в пригороде Артемовска. О текущей ситуации сообщили власти региона.

Ранее стало известно, что ЧВК "Вагнер" взяли под контроль город Соледар. По данным военных, локальные бои ведутся в центре города, где образовался котел.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие Соледара открывает путь к полному освобождению региона, потому что город находится в центре линии обороны Артемовск – Северск. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения ВСУ между этими городами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.