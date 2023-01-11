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Политика

Российские силы освободили поселок Подгородное в ДНР

Российские силы освободили поселок Подгородное в ДНР

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Российские силы освободили поселок Подгородное в ДНР. Он находится в пригороде Артемовска. О текущей ситуации сообщили власти региона.

Ранее стало известно, что ЧВК "Вагнер" взяли под контроль город Соледар. По данным военных, локальные бои ведутся в центре города, где образовался котел.

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что взятие Соледара открывает путь к полному освобождению региона, потому что город находится в центре линии обороны Артемовск – Северск. Освобождение Соледара позволит перерезать прямой путь снабжения ВСУ между этими городами. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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