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Политика

Минобороны РФ показало работу расчетов Центрального военного округа

Минобороны РФ показало работу расчетов Центрального военного округа

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Минобороны России показало работу расчетов Центрального военного округа. Военная группировка "Отважные" атаковала украинские позиции системами "Солнцепек". Эти тяжелые огнеметные системы наносят удары термобарическими снарядами, одним залпом выжигая все на площади четыре гектара.

Главные цели "Солнцепека" – укрытия, наблюдательные пункты и схроны противника, которые находятся на удалении до шести километров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоКристина Курума
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