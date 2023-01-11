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Политика

Российские артиллеристы подавили украинские расчеты в районе Кременной в ЛНР

Российские артиллеристы подавили украинские расчеты в районе Кременной в ЛНР

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Российские артиллеристы подавили украинские расчеты в районе Кременной в Луганской Народной Республике. Бой произошел в районе населенного пункта Червоная Диброва, где работают подразделения Западного военного округа.

Противник применил польские минометы. Они отличаются тем, что мины прилетают по российским позициям практически бесшумно.

Всего за 10 января российская авиация, ракетные войска и артиллерии поразили 62 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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