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Политика

Город Соледар взят под контроль ЧВК "Вагнер" – Пригожин

Город Соледар взят под контроль ЧВК "Вагнер" – Пригожин

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Соледар под контролей группы Вагнер. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на основателя ЧВК Евгения Пригожина. По его словам, в центре города идут бои. По мнению некоторых экспертов, оборону там держат несколько сотен украинских военнослужащих, которые остались, чтобы прикрыть отход из города основных сил.

Официальная информация от Минобороны России о действиях в Соледаре поступит позже. Подробнее о том, что происходит в зоне проведения СВО, – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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