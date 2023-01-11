Город Соледар взят под контроль ЧВК "Вагнер" – Пригожин

Соледар под контролей группы Вагнер. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на основателя ЧВК Евгения Пригожина. По его словам, в центре города идут бои. По мнению некоторых экспертов, оборону там держат несколько сотен украинских военнослужащих, которые остались, чтобы прикрыть отход из города основных сил.

Официальная информация от Минобороны России о действиях в Соледаре поступит позже. Подробнее о том, что происходит в зоне проведения СВО, – в эфире телеканала Москва 24.