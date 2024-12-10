Штрафы за нарушения ПДД вырастут на 50% с 1 января

Штрафы за нарушения ПДД вырастут на 50%. Поправки одобрили в Госдуме. Превышение скорости от 20 до 40 километров в час обойдется в 750 рублей, при повышении скорости до 60 придется заплатить 1,5 тысячи. Так же и за проезд на запрещающий сигнал светофора.

Штраф за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения теперь составит 45 тысяч. Вырастут и суммы за повторные нарушения. Скидка на оплату штрафа уменьшится до 25% от суммы. Она будет действовать в течение 30 дней с момента вынесения постановления. Все изменения вступят в силу уже с 1 января.

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