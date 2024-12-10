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Новости

10 декабря, 07:30

Политика

В ГД предложили временно блокировать средства россиян от продажи квартир

В ГД предложили временно блокировать средства россиян от продажи квартир

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Депутаты предлагают банкам замораживать на время деньги россиян от продажи квартир, чтобы подстраховаться от действий мошенников. Некоторые эксперты считают, что такая инициатива может иметь и негативные последствия.

По данным гильдии риелторов Москвы, по сравнению с 2023 годом мошенники существенно активизировались. Только в столице количество незаконных действий с недвижимостью доходит до 10 случаев в неделю.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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