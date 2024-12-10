В ГД предложили временно блокировать средства россиян от продажи квартир

Депутаты предлагают банкам замораживать на время деньги россиян от продажи квартир, чтобы подстраховаться от действий мошенников. Некоторые эксперты считают, что такая инициатива может иметь и негативные последствия.

По данным гильдии риелторов Москвы, по сравнению с 2023 годом мошенники существенно активизировались. Только в столице количество незаконных действий с недвижимостью доходит до 10 случаев в неделю.

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