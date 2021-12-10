В Китае проверили на прочность мост, находящийся на высоте 300 метров над уровнем моря

В Китае в провинции Гуйджоу проверили на прочность мост, который находится на высоте 300 метров над уровнем моря. По нему проехали 72 грузовика общим весом больше 2,5 тысячи тонн. Испытание прошло успешно. Самое интересное, что в этой же провинции находится и один из самых высоких навесных мостов в мире, он расположен на высоте около 570 метров.

Сразу несколько городов Ливана встали в огромных заторах. Грузовики, фургоны и пикапы перекрыли автострады. Самые большие заторы были в Бейруте: там движение в центре города парализовало на целых 4 часа. Водители грузовиков, автобусов и такси требуют от правительства выплаты обещанных компенсаций за подорожание топлива. Оно подскочило в цене более чем на 65%.

В Гонконге создали первую в мире антиковидную сталь. Она способна уничтожать вирус на своей поверхности. На этом волшебные свойства нержавеющего материала не заканчиваются. По мнению ученых, он также может избавляться от свиного гриппа и кишечной палочки. Весь секрет в повышенном содержании меди, обладающей антибактериальными свойствами. Исследователи планируют запатентовать разработку и использовать антиковидный сплав при производстве кнопок лифтов, дверных ручек и поручней.

Мощный взрыв прогремел на западе Мексики. Там на воздух взлетела мастерская по производству пиротехники в штате Халиско. Пострадали четыре человека, они получили тяжелые ожоги. Причину ЧП выясняют. Скорее всего, было нарушение техники безопасности.

Переговоры Байдена и Зеленского продлились1,5 часа. Деталями поделился глава офиса украинского президента. По его словам, разговор глав государств проходил в очень открытой и прямой атмосфере. Он добавил, что американский лидер рассказал Зеленскому о саммите с Владимиром Путиным.

Американцы высмеяли Байдена, которого вел за руку слепой. В какой-то момент хозяин Белого дома остановился и начал спрашивать, где он. Вероятно, этим вопросом он просто хотел уточнить, где ему лучше встать для речи.

Власти Бразилии продолжают распродажу авиагаваней. В планах реализовать 50 транспортных хабов к концу следующего года. После чего намерены приступить к дорогам. Их тоже хотят приватизировать. Вырученные от продажи деньги направляют на развитие инфраструктуры страны. С 2019 года Бразилия выставила на аукцион 34 аэропорта, которые принесли в казну 34 миллиарда бразильских реалов – более 6 миллиардов долларов.

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